شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لموريتانيا لدى «التعاون الإسلامي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في مكتبه بمقر الأمانة العامة بجدة أمس (الخميس) المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المنظمة، محمد لمين الشيخ، الذي قدم أوراق اعتماده مندوباً لبلاده لدى المنظمة. ورحب الأمين العام بالمندوب الموريتاني، مشيداً خلال اللقاء بما تشهده موريتانيا من أمن واستقرار ورخاء بفضل القيادة الحكيمة الموريتانية. من جهته، أكد المندوب الموريتاني أن بلاده حريصة على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، ودعم المنظمة في تحقيق رسالتها وخدمتها للإسلام والمسلمين.

من جهة ثانية، استقبل الدكتور يوسف العثيمين، أمس الأول، سفير أيرلندا لدى المملكة، جيرارد ماكوي، وتبادل معه وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فيما عبر السفير ماكوي عن اهتمام بلاده بتعميق العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي خدمةً للمصالح المشتركة. ورحب العثيمين بالرغبة الأيرلندية، مشددًا على أهمية البقاء على اتصال مستمر والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية.