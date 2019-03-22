شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: معرض الأمن والحماية من الحرائق.. 9 شعبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة) تنطلق في الفترة من 9 - 11 شعبان القادم، فعاليات النسخة الثالثة من معرض الأمن والسلامة والحماية من الحرائق «إنترسك تنطلق في الفترة من 9 - 11 شعبان القادم، فعاليات النسخة الثالثة من معرض الأمن والسلامة والحماية من الحرائق «إنترسك السعودية 2019» بشعار «السلامة والحماية المدنية والتقنية.. حلول تكاملية مستقبلية» برعاية مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومشاركة أكثر من 150 عارضا من 20 دولة، يقدمون أحدث التقنيات والحلول في مجال الأمن والسلامة على مساحة 11 ألف متر مربع. أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس (الخميس) في جدة، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، الذي أكد أن المعرض يقام بالتعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والقطاعات ذات الاختصاص في مجالي الأمن والسلامة والوقاية من الحريق.



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