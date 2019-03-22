شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: بدء تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت أمانة محافظة جدة، بدء مشروع تطوير ممشى وحديقة الأمير ماجد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ 73273926 ريالا، خلال مدة تنفيذ تصل لـ24 شهرا، وسيتميز التطوير بعناصرعدة لخدمة السكان والزائرين لأول مرة, وتقع الحديقة وسط مدينة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وستضم في عناصرها أكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة كبيرة تصل لـ 8 آلاف متر مربع، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية، كما تتكون الحديقة بجانب ألعاب الأطفال، من مسطحات خضراء ودورات مياه ونادٍ رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للمطاعم والأماكن المخصصة للعناية بالطفل.

أعلنت أمانة محافظة جدة، بدء مشروع تطوير ممشى وحديقة الأمير ماجد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ 73273926 ريالا، خلال مدة تنفيذ تصل لـ24 شهرا، وسيتميز التطوير بعناصرعدة لخدمة السكان والزائرين لأول مرة, وتقع الحديقة وسط مدينة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وستضم في عناصرها أكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة كبيرة تصل لـ 8 آلاف متر مربع، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية، كما تتكون الحديقة بجانب ألعاب الأطفال، من مسطحات خضراء ودورات مياه ونادٍ رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للمطاعم والأماكن المخصصة للعناية بالطفل.

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