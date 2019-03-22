شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي مكة للقويحص: الأمانة تتأخر في الرد على مطالبنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

ناقش المجلس البلدي بمكة المكرمة، وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، خلال الاجتماع الثاني للمجلس أمس (الخميس)، عددا من القضايا، بينها التأخير في ردود بعض إدارات الأمانة على القرارات والمطالب المقدمة من أعضاء البلدي والشكاوى المقدمة للمجلس من المواطنين.

وتطرق المجتمعون إلى ارتفاع سعر التعرفة لمواقف مكة المكرمة، ومطالبة المواطنين بتنظيم الأوقات التي تستخدم فيها للأغراض الاستثمارية بما لا يضر السكان وأصحاب المصالح التجارية والدوائر الحكومية والمساجد.

وتطرق النقاش إلى حاجات المواطنين في منطقة بحرة والمشاريع المتعثرة فيها وقرى مكة، فيما عزت الأمانة سبب تأخيرها إلى شبكات الصرف الصحي في المنطقة وحرص الأمانة على ترسية المشاريع الكبرى من جسور وشبكة طرق. وأبرز اللقاء أهمية الحدائق العامة بالنسبة للمواطنين كمتنفس لهم وما تحقق من مبدأ جودة الحياة حسب رؤية 2030, ونادى المجلس بأهمية الانتهاء من مشاريع جسر حد الحرم، والشرائع، وجسر جعرانة، والمنطقة الصناعية والحدائق العامة، كما استعرض مشكلة انتشار حظائر الأغنام الجديدة في العكيشية والتي تسبب انتشار الروائح الكريهة في حي بطحاء قريش والأحياء السكنية القريبة.