شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك فهد: إلغاء «عمليات مارس» لأسباب طبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قطعت إدارة مستشفى الملك فهد العام في جدة، بعدم إغلاق قسم العمليات الجراحية بالمستشفى، مؤكدة أنه لا يوجد إلغاء لعمليات خلال مارس الجاري إلا لأسباب طبية.

وأوضحت في ردها على تقرير "الخليج 365" بعنوان «إغلاق غرف عمليات أكبر مستشفى في جدة لإشعار آخر»، أنه ليس هناك أي تأثر في عدد العمليات لشهر مارس، إذ بلغ عددها 919 عملية على مدى 3 أسابيع ماضية، وهو عدد قريب من عدد العمليات التي تمت في الأشهر القليلة الماضية.

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وأضافت «قائمة الانتظار في المستشفى ضمن المدة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة الصحة، ولا يوجد تأجيل للعمليات الجراحية المجدولة خصوصا اليومية والروتينية، ولا يوجد إلغاء غير مبرر للعمليات، ولم نتلق أي شكوى رسمية بهذا الخصوص، رغم توفر قنوات متعددة تعنى باستقبال مثل هذه الشكاوى».

وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه لا يوجد أي تأثر للخدمة نتيجة الكادر الطبي، إذ يتم توزيع العمل على الأطباء بما يضمن سلامة المرضى وعدم تأثر مواعيد العمليات المجدولة، وفي حال الاحتياج لأي كادر طبي في أي تخصص فيتم تأمينه من خلال التعيين والتعاقد.

وقالت «نطمئن كافة المواطنين والمقيمين من سكان محافظة جدة، خصوصا مراجعينا، بأن المستشفى مجهز بالكوادر المؤهلة وذات الخبرة، وبالتجهيزات الحديثة التي تلبي تطلعاتهم في الحصول على خدمات صحية مميزة».