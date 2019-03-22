شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستعرض خطة رئاسة الحرمين لرمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه عددٌ من وكلاء وقيادات الرئاسة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن أعمال الرئاسة خلال موسم العمرة وخطتها لموسم رمضان القادم، إلى جانب الخدمات التي تقدمها والرامية لرفع مستوى العناية بالمعتمرين والمصلين، وتلبية احتياجاتهم، وتحسين الخدمات المقدّمة لهم وتجويدها.

من جهة ثانية، تسلم أمير منطقة مكة المكرمة، تقرير شرطة المنطقة، الذي سلّمه له مديرها اللواء عيد العتيبي، وتضمّن إحصاءات عن تنفيذ الأحكام، إلى جانب الإجراءات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في أفرعها بمحافظات المنطقة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لرجال الأمن، نظير الأعمال التي يقومون بها، وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.