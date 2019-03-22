شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض أثناء افتتاح بلدية الخرج: أريد مشاهدة البشر وليس الحجر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر مبنى بلدية محافظة الخرج، واستغرب عدم وجود الموظفين في مكاتبهم، قائلاً: «أريد أن أشاهد البشر وليس الحجر».
وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدم رضا الأمير فيصل بن بندر عما حدث، وقال أثناء تفقده المبنى متوقفاً عند أحد المكاتب: «أنا لم أشاهد البشر، أريد مشاهدة البشر ليس الحجر، أنا أعيش بوسطهم». ووجه سؤالاً لأحد الموجودين: أين الموظفون؟ فأجابه: جزء منهم موجود الله يسلمك، وجزء مشى. فقال أمير الرياض: من المسؤول الذي أخرجهم؟ أريد معرفته.. من هو؟ أعطوني اسمه.. هذا لا يجوز.
وفي نهاية اللقاء، تحدث الأمير فيصل بن بندر عن هذه الفلسفة الإدارية وأهمية وجود الموظفين على مكاتبهم قائلاً: المثل يقول «تحدث حتى أراك»، مضيفاً «كنت أتمنى أن يكون الموظفون على مكاتبهم، حتى أناقشهم في كثير من الأمور التي تفيد هذه المحافظة».
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