«الجمارك»: 75 وظيفة موسمية خلال الحج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) أعلنت الهيئة العامة للجمارك

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية ، توفر 75 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ جديدة عرعر خلال فترة التدريب والعمل التي تستمر لمدة 60 يوما لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440, ودعت الجمارك الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية ومن تنطبق عليهم الشروط للتقديم عن طريق الرابط الإلكتروني https://seasonaljobs.nbu.edu.sa.

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