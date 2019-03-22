شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يستقبل سفير كازاخستان ويبحث التعاون مع سفيرة بلجيكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف أمس (الخميس)، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة. وأعرب العساف عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

كما استقبل وزير الخارجية سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.