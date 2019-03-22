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الجبير يبحث العلاقات مع سفير الأردن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مكتبه بالرياض أمس (الخميس)، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية علي الكايد العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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