شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث العلاقات مع سفير الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مكتبه بالرياض أمس (الخميس)، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية علي الكايد العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.