شكرا لقرائتكم خبر عن «ابتسام» و«جيهان» مديرتان لفرعي «المدنية» في عسير وجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

قررت وزارة الخدمة المدنية تكليف ابتسام عبدالله العمري مديراً عاما لفرع وزارة الخدمة بمنطقة عسير، وتكليف جيهان محمد حساني مديراً لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة جازان، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة خدمة العملاء. ويأتي تكليف العمري وحساني بمهام المديرين العامين للفرعين سعياً من وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من الكفاءات المتميزة من موظفي وموظفات الوزارة، ودعماً لتحقيق وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية، وتهيئة بيئة العمل لقيادات وظيفية متميزة على كافة المستويات، وعملاً بمبدأ تدوير القيادات في الوزارة وفروعها. وتعدُّ المديرتان من الكفاءات الإدارية المميزة في الوزارة، وتحفل سيرتهما الذاتية بالعديد من الإنجازات الوظيفية والمهنية.

وأصدرت الوزارة قرارات أخرى مماثلة بتكليف نوير غانم العجمي مساعداً لمدير عام فرع الرياض، ومنال سليمان العمر مساعداً لمدير عام الفرع بالشرقية.

وكانت الوزارة كلفت فهد العصيمي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وحمود عيسى الشريدة مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.