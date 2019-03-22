شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يصوّت على زيادة وظائف العدل وتعيين النساء في المحاكم والكتابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يصوت مجلس الشورى في جلستي الإثنين والثلاثاء على موضوعات عدة منها توصيات لجنة الشؤون الإسلامية وملاحظات الأعضاء تجاه تقرير وزارة العدل ومن أبرزها مطالبة وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعًا وعدم التأخر في ذلك والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث وزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب مع حاجاتها واختلاف اختصاصاتها.

ويناقش المجلس في جلسة الإثنين تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه وتطالب اللجنة في توصياتها بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضررًا على السكان والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.

كما يصوت على توصية للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء على مشروع لائحة جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين وتطالب اللجنة بالموافقة على المشروع.

Advertisements

وتتكون اللائحة من عشرين مادة وتهدف إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات.

مقترح بتعديل مواد في نظام القضاء

يصوت المجلس يوم الأربعاء القادم على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث. كما يصوت على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة بالموافقة على نظام الامتياز التجاري. ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير مكتبة الملك فهد الوطنية وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام القضاء. كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الدول في مجالات عدة.

إلزام الأندية بالفحوصات قبل الموسم الرياضي

يصوت الشورى الإثنين القادم على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن آراء الأعضاء في تقرير الهيئة العامة للرياضة ومن أبرزها مطالبة الهيئة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في الأندية والألعاب كافة وجعلها كأحد الشروط للمشاركات الرياضية والإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية 2030. ومن الموضوعات المدرجة في الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مقترح إضافة مادة جديدة على نظام حماية الطفل وتعديل المادة (الرابعة والعشرين) من ذات النظام.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين. كما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام وتطالب اللجنة في توصيتها الهيئة بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة والمحافظة عليها، بتحويل عقود التشغيل والصيانة إلى عقود أداء. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام.