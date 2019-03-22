شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول لرتبة «جندي» بكلية الملك فهد الأمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440 على رتبة (جندي) بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/‏ 7/‏ 1440هـ، وللتسجيل على الوظائف عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط https:/‏/‏jobs.moi.gov.sa.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440 على رتبة (جندي) بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/‏ 7/‏ 1440هـ، وللتسجيل على الوظائف عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط https:/‏/‏jobs.moi.gov.sa.

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