مؤتمر الروبوت بالجبيل الصناعية يبحث تكنولوجيا المستقبل وفجوة المهارات

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يشهد المؤتمر والمعرض السعودي للروبوتات والذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع في ٢٥-٢٧ مارس ٢٠١٩ بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية والذي يأتي ضمن فعاليات موسم الشرقية ( الشرقية ثقافة وطاقة ) بحث علم وصناعة الروبوت ،والذكاء الاصطناعي والتطورات الهائلة والمتسارعة التي تحتم الاهتمام بهذا العلم والاستفادة من تطبيقاته المتعددة حيث عمدت غالبية دول العالم الصناعي الى الاستثمار فيه ايماننا منها بأهمية هذه العلم وفائدته للبشرية

حيث تتركز محاور المؤتمر على التصنيع الذكي و التطورات في أتمتة الروبوت ، و أهمية الروبوتات الصناعية ، وتكنولوجيا المستقبل وفجوة المهارات. بالإضافة إلى سلامة تطبيقات الروبوت.

كما يهدف هذا المؤتمر إلى اثراء الجانب العلمي.و نشر ثقافة وعلوم الروبوت وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، من خلال برنامج ثري يحتوي على أوراق عمل وجلسات حوارية ونقاشية وورش عمل، جميعها تصبّ في نقل المعرفة والخبرة وإكساب المشاركين مهارات في مجال علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي..، مع التركيز على التطبيقات الصناعية. بالإضافة إلى تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة 2020 الذي يشكل أحد برامج رؤية 2030 لتطوير أنماط الحياة .

ويأتي المؤتمر والمعرض السعودي للروبوتات انطلاقا من مكانة مدينة الجبيل الصناعية باحتضانها أكبر التجمعات الصناعية البتروكيماويات في العالم.

