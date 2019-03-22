النمر: 5 أعراض قد تكون علامة لـ«جلطة القلب»

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين..، من 5 أعراض قد تكون من علامات جلطة القلب لا يجب إهمالها ويجب الاتصال بأقرب طوارئ أو إسعاف. وبين أن تلك العلامات كالآتي: ثقل شديد بين الثديين. Advertisements ألم شديد في الصدر والحلق والذراع. ضيق تنفس شديد. تعرق كثير. دوخة/إغماء.





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