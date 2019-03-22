الأحوال المدنية تكسر حاجز الـ8 ملايين عملية خلال 6 أشهر

كسرت الأحوال المدنية حاجز الثمانية ملايين عملية بكل الخدمات، التي قدمتها للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة؛ بمختلف مناطق المملكة وخدماتها الميدانية، خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1440 هـ.

وسجل إجمالي الخدمات نحو ثمانية ملايين و295 ألفًا و869 خدمة، فيما بلغ عدد بطاقات الهوية الوطنية، التي تم إصدارها مليونًا و262 ألفًا و931 بطاقة (للرجال والنساء)، وتم إصدار 467 ألفًا و675 سجل أسرة؛ حتى نهاية شهر جمادى الآخرة الماضي.

وعلى مستوى الخدمات الميدانية المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد حطّمت الأحوال المدنية الرقم المسجل لزيارات الوحدات المتنقلة عن العام الماضي بأكمله، الذي كان قد وصل إلى 220 زيارة، حين وصل عدد الزيارات في النصف الأول من العام الحالي إلى 247 زيارة لمختلف المحافظات والمراكز في مناطق المملكة، فضلًا عن كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمدارس التعليمية.

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كما دشّنت الأحوال المدنية في الأشهر الأولى من هذا العام ثلاث خدمات مميزة، وهي خدمة ذوي شهداء الواجب، وخدمة التفويض الإلكتروني، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة، بأرقام تعكس حجم العمل المؤسسي المنظم داخل القطاع، والإنتاجية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.

كانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أعلنت في 16 فبراير الماضي، تدشين الخدمات المقدمة عبر التفويض الإلكتروني، التي تمكِّن المستفيدين منها من تفويض الغير؛ لإنهاء الاجراءات نيابة عنه، وتتضمن: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، وكذلك استلام سجل الأسرة، والتبليغ عن واقعة «ميلاد – زواج – طلاق – وفاة»، وتعديل المهنة، واستلام برنت، واستلام إشعارات التعديل.

وكانت الأحوال المدنية، قد جددت في وقت سابق، ضوابط تسجيل أسماء المواليد الجدد وفقًا للنظام، مشيرة إلى أنه لكي تكون الأسماء نظامية، يجب اتباع عدة ضوابط وتشمل: تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا يتم تسجيل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم، مثل الشريف والسيد والحاج ونحوها، وعدم السماح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل «المعروف بكذا» أو نحو ذلك، فضلًا عن منع تسجيل الأسماء المركبة، مثل: قمر الزمان ومحمد خالد ونحوهما، ومنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبدالرسول وعبداللات ونحوهما.