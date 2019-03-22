«الزكاة والدخل» تجدّد التذكير بحالات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

جدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، التذكير بحالات عدم دفع ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أنه لن يتم تحصيل الضريبة على السفر الدولي.

وقالت «الزكاة والدخل»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الرسوم المستحقة على السفر الدولي ستكون صفرًا، حتى وإن كان السفر عن طريق رحلة توقف داخلية.

وحدَّدت الهيئة عدة حالات أخرى لا يتم سداد ضريبة القيمة المضافة عنها، وهي: السحب والإيداع النقدي، والمبالغ المقترضة من البنوك، فيما تُطبق على رسوم الخدمة فقط، كما لا يتم فرضها على الأدوية والأجهزة والتجهيزات الطبية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء. ومن بين الحالات الأخرى التي لا تُطبق عليها «القيمة الضافة»، خدمات التعليم الأهلي، كما تتحمل الدولة الرسوم المستحقة على الخدمات الصحية الخاصة.

وأكدت الهيئة، أن القيمة تصل صفرًا على بيع السيارة من فرد لا يملك سجلًا تجاريًا، ولا يُمارس نشاطًا اقتصاديًا لفرد آخر، ولكن تُفرض الضريبة على رسوم الوساطة عند نقل الملكية عن طريق معرض سيارات، كما تتحمل الدولة الضريبة للمسكن الأول للمواطنين السعوديين، بشرط ألا يزيد سعره على 850 ألف ريال.

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وقد أعلنت الهيئة، في وقت سابق، أن تذاكر السفر للرحلات الداخلية في السعودية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، بينما ستكون الرحلات الدولية غير خاضعة للضريبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للائحة التنفيذية سيكون التأجير السكني معفيًا من الضريبة، في حين ستخضع الإيجارات التجارية لها.

وشدَّدت الهيئة على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة للضريبة بإصدار فاتورة ضريبية متضمنة تفاصيل محددة، وفقًا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية، مثل الاسم الاعتباري وعنوان المورد والعميل، وتاريخ الإصدار، والرقم التسلسلي، ورقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بالمورد، ورقم التعريف الضريبي للعميل، وتاريخ التوريد.

وأوضحت أنه يتعيّن على المنشأة الخاضعة للضريبة، تقديم الإقرارات الضريبية للهيئة إلكترونيًا عن كل فترة ضريبية في اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة؛ بحيث تقدم المنشآت التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية الـ40 مليون ريال، إقراراتها لضريبة القيمة المضافة شهريًا، أما المنشآت التي لا تتخطى قيمة توريداتها السنوية المبلغ نفسه، فعليها تقديم إقراراتها كل ثلاثة أشهر.

ودعت الهيئة المنشآت الخاضعة للضريبة إلى التسجيل، عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، الذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات، التي تعد مرجعًا داعمً‍ا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وجميع المعلومات التي تشمل جوانب عملية، والاستعداد لتطبيق الضريبة.