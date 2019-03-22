شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.2 طن دواجن فاسدة داخل «مزرعة» والان نبدء بالتفاصيل

صادرت بلدية المبرز التابعة لأمانة الأحساء 1.2 طن من الدواجن المذبوحة وأتلفت 200 دجاجة أخرى داخل مسلخ عشوائي للدواجن في إحدى المزارع، يديره أفراد من العمالة الوافدة يقومون بأعمال الذبح والتجهيز في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية وتوفّر عناصر النظافة العامة لمزاولة النشاط. وأوضح رئيس بلدية المبرز المهندس عبدالله الشهري أنه تم إعدام 200 دجاجة أخرى تظهر عليها علامات المرض وسحب وإتلاف الكميات الأخرى الموزعة على المحلات وإغلاق المزرعة وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين، وأكد استمرار الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية لمتابعة ومنع مُخالفات تداول أغذية دون الالتزام بالاشتراطات المقررة.



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