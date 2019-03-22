شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية السجون تبحث سبل التطوير والان نبدء بالتفاصيل

رأس مساعد مدير عام السجون للعمليات العميد الركن د. فهد بن عبدالرحمن الشهري الاجتماع السنوي لمديري سجون مناطق المملكة، وذلك بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض. وتناول الاجتماع، الذي عقد مؤخراً، المراجعة الشاملة لإجراءات أمن السجون، وسبل تطويرها بما يعزز الرسالة السامية للمديرية العامة للسجون كمؤسسةٍ أمنيةٍ وإصلاحيةٍ وتأهيلية.



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