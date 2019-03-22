شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

قدمت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة تبوك وعلى مدى يومين، خدماتها للمسافرين عبر مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، وذلك في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة «نأتي إليك» وحرص الأحوال المدنية على تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة ومحافظاتها، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية والخاصة والعديد من المهرجان والمناسبات. وشملت الخدمات المقدمة، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت». يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية لعموم المواطنين والمواطنات، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد، والحرص على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وحدة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها للمسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.