شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 1500 مبنى رياض أطفال وفق معايير التعلم المبكر والان نبدء بالتفاصيل

أكدت شركة تطوير للمباني «شركة حكومية» أنها تستهدف بناء 1500 روضة أطفال بحلول العام 2020 وفق خطط وزارة التعليم الإستراتيجية للتوسع في بناء مدارس الطفولة المبكرة، والرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة التي تسعى إلى رفع جودة المخرجات التعليمية، واستجابة لمبادرة التحول الوطني برفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال إلى 30 في المائة خلال هذه الفترة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة م. فهد الحماد، أن شراكة «تطوير للمباني» مع وزارة التعليم وضعت على رأس أولوياتها تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تتوافق مع المعايير العالمية لرياض الأطفال، وتتواءم كذلك مع معايير التعلم المبكر النمائية لرياض الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات التي عملت على إعدادها واعتمادها وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وأشار الحماد إلى أن الشركة أجرت استطلاعا لآراء الأسر في مختلف مناطق المملكة حول الرسوم المدرسية المترتبة على الالتحاق برياض الأطفال، وعملت 1200 مقابلة في هذا السياق لقياس مدى استعداد أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم.

وأضاف: إن الشركة أجرت أيضا 2000 دراسة مسحية للوقوف على واقع التعليم في هذه المرحلة المبكرة، وجمع قوائم انتظار للتسجيل شملت مختلف مناطق المملكة، وتراوح عدد الراغبين في الالتحاق بين 1000 و5000 طالب.

وفي السياق نفسه، عقدت الشركة 25 حلقة نقاش شارك فيها نحو 45 مستثمرا، لدراسة التحديات المتعلقة بالاستثمار في هذا الحقل، والخروج بتوصيات ومقترحات لتجاوز العقبات التي تعترض سبيل التوسع في بناء رياض الأطفال والحضانات.