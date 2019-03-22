شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 1500 مبنى رياض أطفال وفق معايير التعلم المبكر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة م. فهد الحماد، أن شراكة «تطوير للمباني» مع وزارة التعليم وضعت على رأس أولوياتها تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تتوافق مع المعايير العالمية لرياض الأطفال، وتتواءم كذلك مع معايير التعلم المبكر النمائية لرياض الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات التي عملت على إعدادها واعتمادها وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.
وأشار الحماد إلى أن الشركة أجرت استطلاعا لآراء الأسر في مختلف مناطق المملكة حول الرسوم المدرسية المترتبة على الالتحاق برياض الأطفال، وعملت 1200 مقابلة في هذا السياق لقياس مدى استعداد أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم.
وأضاف: إن الشركة أجرت أيضا 2000 دراسة مسحية للوقوف على واقع التعليم في هذه المرحلة المبكرة، وجمع قوائم انتظار للتسجيل شملت مختلف مناطق المملكة، وتراوح عدد الراغبين في الالتحاق بين 1000 و5000 طالب.
وفي السياق نفسه، عقدت الشركة 25 حلقة نقاش شارك فيها نحو 45 مستثمرا، لدراسة التحديات المتعلقة بالاستثمار في هذا الحقل، والخروج بتوصيات ومقترحات لتجاوز العقبات التي تعترض سبيل التوسع في بناء رياض الأطفال والحضانات.
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء 1500 مبنى رياض أطفال وفق معايير التعلم المبكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.