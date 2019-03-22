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خبراء الأرصاد يحذرون من فيضانات تاريخية في جنوب أمريكا
متابعات الخليج 365 - متابعة
حذّر مسؤولون في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) اليوم من وقوع فيضانات في أجزاء من جنوب الولايات المتحدة هذا الربيع، قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع ذوبان الثلوج.
وقالت المتحدثة باسم (نوا) لورين جاتشيس للصحفيين : إنه من المتوقع أن تتفاقم الفيضانات الحالية على طول نهر المسيسيبي والممرات المائية الأخرى ، وربما تتجاوز الفيضانات التاريخية في عامي 2011 و 1993.
وجاء في البيان الصادر عن (نوا) أن تهديد الفيضانات في الولايات الجنوبية هذا الربيع يحتمل أن يكون تاريخياً.
كما أكد خبراء الأرصاد أن تساقط الثلوج في شمال وسط الولايات المتحدة يسهم في الفيضانات التي ستنتقل في اتجاه مجرى النهر إلى ساحل خليج المكسيك.
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