شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: استعادة 1.7 مليون م2 أراض حكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني(أبها)

نجحت أمانة عسير في استعادة أراض حكومية بمساحة 1.7 مليون متر مربع تقع على طريق محوري رئيسي وتتبع لبلدية الواديين، بمشاركة شرطة منطقة عسير ممثلة في إدارة الضبط الإداري.

وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز قد أصدر توجيهات لأمين المنطقة تؤكد ضرورة المحافظة على الأراضي العامة وتقصي الحقائق حيال جملة من أراضي الدولة، التي تم التعدي عليها وبمساحات شاسعة بطرق غير نظامية.

وشكلت الأمانة، في ضوء توجيه أمير منطقة عسير، فريق عمل لدراسة ومتابعة أراضي الدولة التي تدخل ضمن حدود إشراف وصلاحيات أمانة المنطقة، ووقف أمين منطقة عسير على الموقع الذي نجحت الأمانة في استعادته أمس (الخميس)، وتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى.