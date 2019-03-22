المندق تحرر مليون م2 من التعديات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) خرجت أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية محافظة المندق، من حملتها لإزالة التعديات والإحداثات داخل نطاق البلدية أمس (الخميس)، بإزالة تعديات قاربت مساحتها على المليون متر مربع، بعد أن رصدت بلدية المندق عددا من المرافق العامة التي جرى التعدي عليها وتحويلها إلى ممتلكات خاصة.

خرجت أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية محافظة المندق، من حملتها لإزالة التعديات والإحداثات داخل نطاق البلدية أمس (الخميس)، بإزالة تعديات قاربت مساحتها على المليون متر مربع، بعد أن رصدت بلدية المندق عددا من المرافق العامة التي جرى التعدي عليها وتحويلها إلى ممتلكات خاصة.

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