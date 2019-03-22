شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يرعى فعاليات أسبوع البيئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء (الخميس)، فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة جازان، الذي يُنفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار «نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا»، وذلك بمركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان.

وفور وصول أمير المنطقة، قام بقص الشريط إيذاناً بتدشين المعرض المصاحب لفعاليات الأسبوع، مستمعاً والحضور إلى شرح مفصل عن المعرض من القائمين علي مختلف الأركان والأقسام، التي تُمثل مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والجمعيات التطوعية ذات العلاقة بتنمية وحماية البيئة.

وبدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم بن حامد الجذعان، كلمة أكد فيها أهمية تفعيل أسبوع البيئة في رفع مستوى الوعي بالحفاظ على البيئة لدى الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع بشكل عام، وحماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث من خلال البرامج التوعوية والإرشادية، وعقد العديد من الشركات المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والشركات والفرق التطوعية في المنطقة.

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وبيَّن أن الأسبوع سيشهد زراعة أكثر من ٣٠ ألف شتلة من الأشجار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، إلى جانب العديد من الفعاليات، وتشجير مساحات ومواقع متفرقة في المنطقة، وتنظيف الشواطئ وقاع البحر بواسطة الغواصين، وتشجير وتنظيف المنتزهات الوطنية.

إثر ذلك، توالت فقرات الحفل من عروض مرئيّة وفقرات تعريفية بأسبوع البيئة، وما يتضمنه من برامج وفعاليات.

وفِي ختام الحفل، كرَّم أمير منطقة جازان الجهات الداعمة والمشاركة في فعاليات الأسبوع، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل، مدير جامعة جازان الدكتور مريع بن جسين القحطاني، وأمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، وعدد من المسؤولين.