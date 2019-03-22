إعادة سفلتة الأحياء الشعبية القديمة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

استجابت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الطرق لمطالب المجلس البلدي بإعادة سفلتة الأحياء الشعبية القديمة التي لم تنل حظها في السنوات الماضية من الخدمات.

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وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي لـ «مكة»، أن المجلس طالب إدارة الطرق في اللقاء الأخير الذي عقده معها قبل أسابيع، بإعادة سفلتة الأحياء الشعبية القديمة من أجل تعويض ما فاتها من التنمية في السنوات الماضية لتواكب التطور وتضاهي خدماتها خدمات الأحياء المكية الحديثة.

وأضاف الروقي أن إدارة الطرق رحبت بمطالب المجلس وطلبت في وقتها أن ترفع لها أسماء مقترحة لأحياء شعبية قديمة تفتقر إلى خدمات الطرق من اسفلت ونحوه من أجل مباشرة العمل فيها، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء نفذوا عملية مسح ميداني لأحياء العاصمة المقدسة ورفع بعض أسماء الأحياء والشوارع القديمة كحي وادي جليل وشارع الحج.

وأشار إلى أن المجلس البلدي حريص على إعادة السفلتة في جميع الأحياء الشعبية لإظهارها بالصورة التي تستحق أن تكون فيها، وإيصال جميع الخدمات إليها دون استثناء أسوة بالأحياء الأخرى التي تتوفر فيها جميع الخدمات منذ وقت مبكر.