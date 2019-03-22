تدابير تكفل المساواة أمام القضاء بلا تمييز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الخبير المستقل بالأمم المتحدة، مرشح المملكة لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة 2020-2024، الدكتور سعيد الشواف أن تشريعات وأنظمة السعودية تجرم أشكال التمييز العنصري كافة، مشددا على حرص هيئة حقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، والتعريف بالأنظمة والتشريعات والضمانات المؤسسية التي تحظر وتجرم ممارسة جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب.
واستعرض الشواف، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي صادف أمس، أبرز الأنظمة والتشريعات والتدابير التي تطبقها المملكة لمناهضة التمييز العنصري، وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية، حيث أوجبت الشريعة الإسلامية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرمت التمييز العنصري بأشكاله كافة، وخصته بنصوص شرعية تحرمه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العنصرية «دعوها فإنها منتنة»، ونصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما نصت المادة (8) على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وقال «إن انضمام المملكة إلى الاتفاقية يجعلها جزءا لا يتجزأ من نظامها الوطني، وتتمتع بالقدر نفسه من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة العادية، حيث إن إرادة الانضمام إلى الاتفاقيات أو المصادقة عليها، تصدر بذات الأداة القانونية التي تصدر بها أنظمة المملكة العادية، وهي المرسوم الملكي، وفقا لمدلول المادة (70) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية، فضلا عن ذلك، فإن المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية تضمن أن على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم.
تدابير وإجراءات تطبقها السعودية
- كفل النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز
- الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة
- العمل حق للمواطن، والمواطنون متساوون في حق العمل
- غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى فئات المجتمع
- ترسيخ مفهوم الوسطية والحوار الفكري، وتعزيز دوره في معالجة القضايا الوطنية
- تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين فئات المجتمع
- حماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها
- تجريم نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وإثارة النعرات والتفرقة
- حظر إذاعة أي مواد يترتب عليها إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد
- حظر إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروج للتمييز العنصري
- توجيه الأئمة والخطباء بعدم المساس والانتقاص من الأشخاص والطوائف، وإنهاء خدمة من تثبت مخالفته للوثيقة من الإمامة
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