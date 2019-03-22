تدابير تكفل المساواة أمام القضاء بلا تمييز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الخبير المستقل بالأمم المتحدة، مرشح المملكة لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة 2020-2024، الدكتور سعيد الشواف أن تشريعات وأنظمة السعودية تجرم أشكال التمييز العنصري كافة، مشددا على حرص هيئة حقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، والتعريف بالأنظمة والتشريعات والضمانات المؤسسية التي تحظر وتجرم ممارسة جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب.

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واستعرض الشواف، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي صادف أمس، أبرز الأنظمة والتشريعات والتدابير التي تطبقها المملكة لمناهضة التمييز العنصري، وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية، حيث أوجبت الشريعة الإسلامية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرمت التمييز العنصري بأشكاله كافة، وخصته بنصوص شرعية تحرمه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العنصرية «دعوها فإنها منتنة»، ونصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما نصت المادة (8) على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

وقال «إن انضمام المملكة إلى الاتفاقية يجعلها جزءا لا يتجزأ من نظامها الوطني، وتتمتع بالقدر نفسه من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة العادية، حيث إن إرادة الانضمام إلى الاتفاقيات أو المصادقة عليها، تصدر بذات الأداة القانونية التي تصدر بها أنظمة المملكة العادية، وهي المرسوم الملكي، وفقا لمدلول المادة (70) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية، فضلا عن ذلك، فإن المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية تضمن أن على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم.

تدابير وإجراءات تطبقها السعودية