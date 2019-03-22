، "ابن بتلاء" يفوز بفئة الشعر الشعبي النبطي بمسابقة "فرسان القصيد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمها نادي الإبل وترشح لها ٨٠ شاعراً وشاعرة

فاز الشاعر سلطان بن بندر بن بتلاء الحربي، بالمرحلة الثانية من مسابقة "فرسان القصيد" عن فئة الشعر الشعبي النبطي، والتي نظمها نادي الإبل وترشح لها ٨٠ شاعراً وشاعرة.

فيما تعد حلقة مساء أمس الخميس، هي الحلقة الثالثة عشرة والأخيرة من "فرسان القصيد" ومن سلسلة حلقات البرنامج المسابقاتي الأضخم في العالم العربي في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي على قناة MBC1.

يشار إلى أن المسابقة انطلقت في مرحلتها الأولى بتاريخ ١٠ أكتوبر الماضي، واستقبلت عدداً كبيراً من المتسابقين، تجاوز الـ٢٠٠٠ متسابق في عدد من المحطات، هي الرياض وجدة والكويت وأبوظبي وعمان.