محمد بن مسعود - الدمام - دعت المقبولين للحضور الأربعاء المقبل وإحضار حساب "أبشر" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الجوازات رقم (43) للعام الهجري 1440هـ. ودعت جميع المقبولين للحضور إلى معهد الجوازات الساعة السابعة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1440/7/20 هـ، وإحضار حساب أبشر مع تطبيق كافة الشروط والتعليمات الموضحة بالموقع الإلكتروني. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي من خلال الدخول على الرابط ( https://goo.gl/1fdC6w ). وكالة "الداخلية "تعلن نتائج القبول النهائي لـدورة معهد الجوازات فهد الغبيوي الخليج 365 2019-03-22 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الجوازات رقم (43) للعام الهجري 1440هـ. ودعت جميع المقبولين للحضور إلى معهد الجوازات الساعة السابعة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1440/7/20 هـ، وإحضار حساب أبشر مع تطبيق كافة الشروط والتعليمات الموضحة بالموقع الإلكتروني. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي من خلال الدخول على الرابط ( https://goo.gl/1fdC6w ). Advertisements 22 مارس 2019 - 15 رجب 1440 01:15 AM دعت المقبولين للحضور الأربعاء المقبل وإحضار حساب "أبشر" دعت المقبولين للحضور الأربعاء المقبل وإحضار حساب "أبشر" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الجوازات رقم (43) للعام الهجري 1440هـ. ودعت جميع المقبولين للحضور إلى معهد الجوازات الساعة السابعة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1440/7/20 هـ، وإحضار حساب أبشر مع تطبيق كافة الشروط والتعليمات الموضحة بالموقع الإلكتروني. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي من خلال الدخول على الرابط ( https://goo.gl/1fdC6w ). ، وكالة "الداخلية "تعلن نتائج القبول النهائي لـدورة معهد الجوازات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "الداخلية "تعلن نتائج القبول النهائي لـدورة معهد الجوازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.