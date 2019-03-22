، شاهد.."زهور ينبع" يحتضن أكبر تجمع دبلوماسي من مختلف دول العالم ،

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في إطار الزيارات الرسمية التي تتوافد يوميًا على مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية، استقبل رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المهندس صالح الزهراني، أمس الخميس، وفدًا من 60 دبلوماسيًا من مختلف القنصليات والسفارات بالمملكة بتنسيق من وزارة الخارجية فرع منطقة مكة المكرمة.
وتفصيلاً، رحب المهندس "الزهراني" بالوفد الذي زار أركان وحدائق المهرجان المختلفة واستمعوا لشرح موجز عن كل ركن، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلت في تنظيم المهرجان والتي أثمرت عن خروجه بهذا المظهر المشرّف والمبهر.
وقال "الزهراني" إن المهرجان هذا العام حظي بزيارات نوعية أسهمت بشكل كبير في إظهار ما تتميز به مملكتنا الغالية من إمكانات هائلة وكوادر بشرية وطنية مؤهلة تتمتع بكفاءة عالية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد واجهة مشرّفة تعكس رؤية الهيئة الملكية في تقديم نموذج يُحتذى به في كل المدن الصناعية في العالم لتميزها في جودة الحياة والعناية بالبيئة.
يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا وتستمر فعالياته حتى نهاية مارس الجاري.
شاهد.."زهور ينبع" يحتضن أكبر تجمع دبلوماسي من مختلف دول العالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-22
في إطار الزيارات الرسمية التي تتوافد يوميًا على مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية، استقبل رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المهندس صالح الزهراني، أمس الخميس، وفدًا من 60 دبلوماسيًا من مختلف القنصليات والسفارات بالمملكة بتنسيق من وزارة الخارجية فرع منطقة مكة المكرمة.
وتفصيلاً، رحب المهندس "الزهراني" بالوفد الذي زار أركان وحدائق المهرجان المختلفة واستمعوا لشرح موجز عن كل ركن، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلت في تنظيم المهرجان والتي أثمرت عن خروجه بهذا المظهر المشرّف والمبهر.
وقال "الزهراني" إن المهرجان هذا العام حظي بزيارات نوعية أسهمت بشكل كبير في إظهار ما تتميز به مملكتنا الغالية من إمكانات هائلة وكوادر بشرية وطنية مؤهلة تتمتع بكفاءة عالية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد واجهة مشرّفة تعكس رؤية الهيئة الملكية في تقديم نموذج يُحتذى به في كل المدن الصناعية في العالم لتميزها في جودة الحياة والعناية بالبيئة.
يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا وتستمر فعالياته حتى نهاية مارس الجاري.
22 مارس 2019 - 15 رجب 1440
12:55 AM
أشادوا بالجهود التي بذلت في تنظيم المهرجان.. برعاية "الخليج 365" إعلاميًا
في إطار الزيارات الرسمية التي تتوافد يوميًا على مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية، استقبل رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المهندس صالح الزهراني، أمس الخميس، وفدًا من 60 دبلوماسيًا من مختلف القنصليات والسفارات بالمملكة بتنسيق من وزارة الخارجية فرع منطقة مكة المكرمة.
وتفصيلاً، رحب المهندس "الزهراني" بالوفد الذي زار أركان وحدائق المهرجان المختلفة واستمعوا لشرح موجز عن كل ركن، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلت في تنظيم المهرجان والتي أثمرت عن خروجه بهذا المظهر المشرّف والمبهر.
وقال "الزهراني" إن المهرجان هذا العام حظي بزيارات نوعية أسهمت بشكل كبير في إظهار ما تتميز به مملكتنا الغالية من إمكانات هائلة وكوادر بشرية وطنية مؤهلة تتمتع بكفاءة عالية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد واجهة مشرّفة تعكس رؤية الهيئة الملكية في تقديم نموذج يُحتذى به في كل المدن الصناعية في العالم لتميزها في جودة الحياة والعناية بالبيئة.
يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا وتستمر فعالياته حتى نهاية مارس الجاري.
، شاهد.."زهور ينبع" يحتضن أكبر تجمع دبلوماسي من مختلف دول العالم ،
المصدر : الخليج 365
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