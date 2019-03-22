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محمد بن مسعود - الدمام - بدأت أمانة العاصمة المقدسة، أمس بشكل فعلي في تكثيف أعمال صيانة الطرق والمحاور والشوارع الرئيسة بمكة المكرمة؛ ضمن المبادرة التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مؤخراً تحت مسمى " مكة بلا حفر ".
وتستهدف المبادرة جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة، في سبيل القضاء على الحفر المنتشرة، والوصول إلى أن تكون مكة بلا حفر، كما تهدف إليه المبادرة.
وتهدف المبادرة إلى تحسين وتكثيف الجهود في معالجة الحفر بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاطني البلد الحرام وزواره من حجاج ومعتمرين.
وحظيت المبادرة منذ أن أعلنت عنها الأمانة قبل أيام بدعم ومباركة من المواطنين الذين يتطلعون أن تحقق أهدافها المنشودة، وفي سبيل القضاء على الحفر المنتشرة في الطرقات والشوارع بشكل كبير والتي ألحقت الضرر بمركباتهم.
بشكل فعلي.. تفعيل مبادرة " مكة بلا حفر "عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-03-22
بدأت أمانة العاصمة المقدسة، أمس بشكل فعلي في تكثيف أعمال صيانة الطرق والمحاور والشوارع الرئيسة بمكة المكرمة؛ ضمن المبادرة التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مؤخراً تحت مسمى " مكة بلا حفر ".
وتستهدف المبادرة جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة، في سبيل القضاء على الحفر المنتشرة، والوصول إلى أن تكون مكة بلا حفر، كما تهدف إليه المبادرة.
وتهدف المبادرة إلى تحسين وتكثيف الجهود في معالجة الحفر بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاطني البلد الحرام وزواره من حجاج ومعتمرين.
وحظيت المبادرة منذ أن أعلنت عنها الأمانة قبل أيام بدعم ومباركة من المواطنين الذين يتطلعون أن تحقق أهدافها المنشودة، وفي سبيل القضاء على الحفر المنتشرة في الطرقات والشوارع بشكل كبير والتي ألحقت الضرر بمركباتهم.
22 مارس 2019 - 15 رجب 1440
12:45 AM
بدأت أمانة العاصمة المقدسة، أمس بشكل فعلي في تكثيف أعمال صيانة الطرق والمحاور والشوارع الرئيسة بمكة المكرمة؛ ضمن المبادرة التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مؤخراً تحت مسمى " مكة بلا حفر ".
وتستهدف المبادرة جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة، في سبيل القضاء على الحفر المنتشرة، والوصول إلى أن تكون مكة بلا حفر، كما تهدف إليه المبادرة.
وتهدف المبادرة إلى تحسين وتكثيف الجهود في معالجة الحفر بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاطني البلد الحرام وزواره من حجاج ومعتمرين.
وحظيت المبادرة منذ أن أعلنت عنها الأمانة قبل أيام بدعم ومباركة من المواطنين الذين يتطلعون أن تحقق أهدافها المنشودة، وفي سبيل القضاء على الحفر المنتشرة في الطرقات والشوارع بشكل كبير والتي ألحقت الضرر بمركباتهم.
، بشكل فعلي.. تفعيل مبادرة " مكة بلا حفر " ،
المصدر : الخليج 365
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