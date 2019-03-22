، فرع طيبة بينبع يشارك بركن الإعجاز العلمي في مهرجان الزهور لنشر الفائدة للزوار ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا وردود فعل إيجابية ورسائل شكر وثناء من زوار المهرجان

شارك فرع جامعة طيبة بينبع ممثلة بكلية العلوم بينبع بركن تحت عنوان الإعجاز العلمي بمهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر المقام بينبع الصناعية لمدة يومين، حيث دشن الركن مشرف فرع الجامعة بينبع، الدكتور زهير سليمان مالكي، بحضور عمداء ووكلاء الكليات بالفروع، ضمن حرص جامعة طيبة على الحضور الفاعل بالمحافل الثقافية والمهرجانات المقامة، ومشاركة المجتمع الخارجي المعلومة ونشر الفائدة.

وقد حرصت الكلية على أن يكون الركن جاذبًا للزوار ومتناسبًا مع جميع الأعمار والمستويات، من خلال التنوع في طريقة عرض المشاركات، وإلقاء المعلومة، حيث حظي الركن بكثافة من الزوار على اختلاف شرائحهم الذين يحرصون على زيادة المعرفة، وتلقي المعلومة من أصحابها، وذلك تحت إشراف عميد الكلية الدكتور عجب بن عبدالله الفريدي ووكيلة الكلية الدكتور رؤى بنت بندر النعمان.

واحتوى الركن أفكارًا منها استخلاص الملونات الطبيعية واستخلاص الـ DNA واستخلاص العطور واستخدام الملفوف ككاشف لتحديد الوسط حامضي أم قاعدي وصناعة الصابون وصناعة الكريستالات وصناعة الشموع، إضافة لمحكاه والتمويه في عالم الحيوان وتصبير الحشرات نماذج من عمل الطالبات.

كما احتوى على مجسم إحصائية أنواع الزهور في المملكة ومجسم مهن رياضية ولوحة معادلة الحياة ولعبة النرد والأظرف ومجسم علاقة الرياضيات بالفيزياء بالحياة ورسم بياني عن العمر التقريبي لبعض أنواع الزهور مجسم متحرك لعملية الجمع.

شارك في التنظيم فريق همم طيبة التطوعي التابع لكلية العلوم بينبع حيث يعد أول فريق تطوعي للفرع بينبع، وانتهت المشاركة بردود فعل إيجابية ورسائل شكر وثناء من قِبل زوار المهرجان، متطلعين إلى مشاهدة إبداعات الكلية في المحافل القادمة، ومزيد من التعاون بين الكلية والقطاعات الأخرى في المحافظة متمنين لطالبات الكلية المستقبل الزاهر.

يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية، ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا ويتضمن المزيد من الفعاليات والأركان والحدائق المتنوعة كحديقة الفراشات وحديقة الطيور والحيوانات النادرة، والحديقة المائية التي تضم عديد الأعمال الفنية الرائعة، عن كيفية إعادة تدوير المخلفات المنزلية حيث تستمر فعاليات المهرجان حتى نهاية مارس الجاري.