، "أمانة عسير" تستعيد أكثر من مليون وسبعمائة ألف م2 من الأراضي الحكومية ،

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بناءً على توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير -حفظه الله- لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بضرورة المحافظة على الأراضي العامة وتقصي الحقائق حيال جملة من أراضي الدولة التي تم التعدي عليها وبمساحات شاسعة بطرق غير نظامية بهدف الاستيلاء على أملاك الدولة، باشر أمين منطقة عسير الموقع صباح اليوم حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى باستعادة الجزء التابع لبلدية الواديين بمساحه قدرها مليون وسبعمائة ألف متر مربع وعلى طريق محوري رئيسي، بمشاركة شرطة منطقة عسير ممثلة في إدارة الضبط الإداري.
وقال الدكتور وليد الحميدي إنه تنفيذاً لتعليمات أمير المنطقة تم تشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة أراضي الدولة والتي تدخل ضمن حدود إشراف وصلاحيات أمانة المنطقة.
"أمانة عسير" تستعيد أكثر من مليون وسبعمائة ألف م2 من الأراضي الحكوميةرائد القرفي الخليج 365 2019-03-22
بناءً على توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير -حفظه الله- لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بضرورة المحافظة على الأراضي العامة وتقصي الحقائق حيال جملة من أراضي الدولة التي تم التعدي عليها وبمساحات شاسعة بطرق غير نظامية بهدف الاستيلاء على أملاك الدولة، باشر أمين منطقة عسير الموقع صباح اليوم حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى باستعادة الجزء التابع لبلدية الواديين بمساحه قدرها مليون وسبعمائة ألف متر مربع وعلى طريق محوري رئيسي، بمشاركة شرطة منطقة عسير ممثلة في إدارة الضبط الإداري.
وقال الدكتور وليد الحميدي إنه تنفيذاً لتعليمات أمير المنطقة تم تشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة أراضي الدولة والتي تدخل ضمن حدود إشراف وصلاحيات أمانة المنطقة.
22 مارس 2019 - 15 رجب 1440
12:27 AM
الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى باستعادة الجزء التابع لبلدية الواديين
بناءً على توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير -حفظه الله- لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بضرورة المحافظة على الأراضي العامة وتقصي الحقائق حيال جملة من أراضي الدولة التي تم التعدي عليها وبمساحات شاسعة بطرق غير نظامية بهدف الاستيلاء على أملاك الدولة، باشر أمين منطقة عسير الموقع صباح اليوم حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى باستعادة الجزء التابع لبلدية الواديين بمساحه قدرها مليون وسبعمائة ألف متر مربع وعلى طريق محوري رئيسي، بمشاركة شرطة منطقة عسير ممثلة في إدارة الضبط الإداري.
وقال الدكتور وليد الحميدي إنه تنفيذاً لتعليمات أمير المنطقة تم تشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة أراضي الدولة والتي تدخل ضمن حدود إشراف وصلاحيات أمانة المنطقة.
، "أمانة عسير" تستعيد أكثر من مليون وسبعمائة ألف م2 من الأراضي الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
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