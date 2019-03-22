محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المهندس محمد بن عبدالله بن حمد المغلوث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض بزواج نجله المهندس منصور من كريمة خالد بن نايف الحمدان في فندق شيراتون الدمام، وسط حضور أصحاب السمو الأمراء والفضيلة وجمع من الوجهاء والأعيان ورجال الأعمال وأقارب العروسين. Advertisements "المغلوث" يحتفل بزواج نجله منصور بالرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-22 احتفل المهندس محمد بن عبدالله بن حمد المغلوث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض بزواج نجله المهندس منصور من كريمة خالد بن نايف الحمدان في فندق شيراتون الدمام، وسط حضور أصحاب السمو الأمراء والفضيلة وجمع من الوجهاء والأعيان ورجال الأعمال وأقارب العروسين. 22 مارس 2019 - 15 رجب 1440 12:04 AM احتفل المهندس محمد بن عبدالله بن حمد المغلوث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض بزواج نجله المهندس منصور من كريمة خالد بن نايف الحمدان في فندق شيراتون الدمام، وسط حضور أصحاب السمو الأمراء والفضيلة وجمع من الوجهاء والأعيان ورجال الأعمال وأقارب العروسين. ، "المغلوث" يحتفل بزواج نجله منصور بالرياض ،

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