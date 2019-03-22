، "أمير عسير" : القيادة الرشيدة أولت التراث والقرى التراثية اهتمامًا منقطع النظير ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن هناك ١٠ قرى سيتم تطويرها ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضاري

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن القيادة الرشيدة أولت التراث والقرى التراثية اهتمامًا منقطع النظير لما يشكله من إرث جميل لدى المجتمع، بالإضافة إلى إسهامه الإيجابي في الاقتصاد الوطني للبلاد، مؤكدًا أن سمو ولي العهد دائمًا ما يؤكد "الاهتمام بالقرى التراثية بمنطقة عسير والحرص على أن تكون هذه القرى نابضة بالحياة".

جاء ذلك خلال زيارة سموه لقرية آل ينفع التراثية والتقائه عددًا من الأهالي، مشددًا على أهمية تعاون الجميع في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة للارتقاء بمنطقة عسير.

وأكد أمير عسير أنه حريص كل الحرص على أن يكون أهالي المنطقة شركاء في التنمية وذلك بالأخذ بآرائهم وجعلها في الاعتبار لما يحقق الصالح العام ويتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

وأوضح الأمير تركي أن هناك ١٠ قرى تراثية بالمنطقة سيتم تطويرها إلى جانب عددٍ من القرى التراثية الأخرى سيتم تطويرها ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضاري من خلال البلديات والتي ستعيد الحياة لهذه القرى التراثية وساكنيها أصالة وموروث المنطقة.

فيما عبّر أهالي قرية آل ينفع عن شكرهم للأمير تركي بن طلال على زيارته وتدشينه لمشروع القرية، مؤكدين أن دعم القيادة سيجعل من عسير درة في جبين الوطن، مبدين استعدادهم التام بالتعاون والعمل على قلب رجل واحد مع جميع الجهات المعنية، وتحويل قراهم إلى مناطق جذب للأهالي أولاً ثم للزوار.