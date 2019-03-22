بـ”عُقد وبوكيه ورد”.. صورة: أب سعودي ينتظر ابنته خارج قاعة التخرج تغزو مواقع التواصل

أظهرت صورة لأب ينتظر ابنته الدكتورة خارج قاعة حفل التخرج بجامعة الملك فيصل بالإحساء، حيث ارتدى مشلحاً وأمسك بلوحة كتب عليها “تخرجت بنتي الدكتورة” ووقف أمام القاعة ينتظر خروجها. وبحسب “العربية نت” عبر المواطن “صالح ناحي الرشيدي” عن بالغ السرور والفرحة حين انتظر خروج ابنته “عائشة” من قاعة حفل التخرج، قائلاً: “كلي سعادة بتخرج ابنتي، وانتهاء مشوارها العلمي، فهي طموحه وستكمل مسيرتها التعليمية”. وأضاف الرشيدي ” “سعادة الآباء والأمهات لا توصف في لحظات تخرج الأبناء، وحين موسم قطاف ثمار التعليم”.

وعبرت الإبنة “عائشة” التي تخرجت من جامعة الملك فيصل بالإحساء، عن سعادتها بالتخرج، وبتشريف والدها لها بحضوره واحتفائه لها، وسعادته بتخرجها، داعية له بطول العمر. ووصفت “عائشة” صورة والدها التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هي مشاعر الأبوة التي يعيشها أبناء هذا الوطن بمناسبة تخرج ابنائهم وبناتهم، وهم يرون أمام أعينهم لحظات القطاف لثمار طال سقياها”.