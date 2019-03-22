تطبيق الجزاءات والغرامات على صاحب محل بمكة لوضعه ملصقًا مخالفًا

وجهت بلدية العزيزية فرق الرقابة الميدانية؛ بإزالة الملصق الذي وضع بالقرب من ملصق الأمانة بعد إغلاقها للمحل، وقامت بتطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المحل وأخذ التعهد على صاحب المحل. وأوضحت في رد لها: بدايةً نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح جميع الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية. ونفيدكم بأن فرق الرقابة الميدانية ببلدية العزيزية قد نفذت مؤخراً حملات تصحيحية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة وتطبيق الاشتراطات الصحية.

وباشرت الفرق الرقابية الوقوف على العديد من المنشآت ضمن نطاق البلدية، وتم الوقوف على المحل المذكور؛ حيث تمت إزالة الملصق المخالف وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى، مع التأكيد وأخذ التعهد على صاحب المحل بعدم وضع أي ملصق مخالف، وتنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة. وتهيب الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ الفوري عن المخالفات البلدية عن طريق الاتصال بخدمة العملاء ٩٤٠ وقنوات التواصل الرسمية للأمانة بحسب صحيفة سبق.