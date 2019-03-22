إعلان أسماء الفائزين بجائزة “عبد الله الفيصل” للشعر العربي

أُعلن، أمس (الأربعاء)، عن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي في حفل أقيم بأكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف.

وجاءت أسماء الفائزين التي أعلنها رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الأمير خالد الفيصل على النحو التالي:

– محمد عبد الله عبد الباري، من السودان، عن فرع “الشعر العربي الفصيح”، ومقدار الجائزة نصف مليون ريال.

– فوزي محمود أحمد خضر، من مصر، عن فرع “الشعر المسرحي”، ومقدار الجائزة 300 ألف ريال.

– كريم عودة لعيبي (كريم العراقي)، من العراق، عن فرع “القصيدة المغناة”، ومقدار الجائزة 200 ألف ريال.

وكشف رئيس مجلس أمناء الأكاديمية عن استحداث فرع جديد للجائزة مخصص لطلبة المرحلة الثانوية والبكالوريوس، مجموع جوائزه نصف مليون ريال.