تعيين كفاءات شابة لقيادة فروع الخدمة المدنية بالرياض والشرقية

أصدرت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف فهد بن محمد العصيمي مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وتكليف نوير بنت غانم العجمي مساعدًا لمدير عام الفرع.

كما أصدرت الوزارة قرارًا بتكليف حمود بن عيسى الشريدة، مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، ومنال بنت سليمان العمر، مساعدًا لمدير عام الفرع.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الخدمة المدنية في دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من تقلّد المناصب القيادية في الوزارة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين؛ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث تُعد القيادات الجديدة من الكفاءات الوطنية المتميزة من أبناء الوزارة، الذين تحفل سيرهم الذاتية بالعديد من الإنجازات الوظيفية والمهنية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الخدمة المدنية أصدرت في وقت سابق من اليوم الخميس، قرارًا بتكليف ابتسام بنت عبدالله العمري، مديرًا عامًا لفرع وزارة الخدمة بمنطقة عسير، وجيهان بنت محمد حساني، مديرًا لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة جازان، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة خدمة العملاء.

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ويأتي تكليف السيدتين بالقيام بمهام مدير عام الفروع سعيًا من وزارة الخدمة المدنية؛ للاستفادة من الكفاءات المتميزة من موظفي وموظفات الوزارة، ودعمًا لتحقيق وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تمكين المرأة من تقلّد المناصب القيادية، وتهيئة بيئة العمل لبروز قيادات وظيفية متميزة على كل المستويات، وعملًا بمبدأ تدوير القيادات في الوزارة وفروعها.

وأطلقت وزارة الخدمة المدنية في الـ11 من مارس الجاري، المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية، بالتعاون مع المعهد العالمي «CIPD».

ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير رأس المال البشري، وبناء القدرات الإدارية، وتحقيق التحول الإيجابي في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، من خلال حصول منسوبيها على التأهيل المناسب، وفق أسس علمية وتدريب محسَّن ومطوَّر للمهارات والقدرات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها المستمر على تحديث وتأهيل بيئة الأعمال في القطاع العام، وتطوير قدرات كوادره الوظيفية.

وتتكون المرحلة الأولى من البرنامج من عدة معايير ومقاييس للتقييم والتدريب، والعديد من الممارسات والتطبيقات المهنية والعلمية. كما يطمح البرنامج إلى إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في كل حقول الموارد البشرية.

ويعد البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية، أحد المستهدفات المهمة في ملف وزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة من الأهداف الأخرى المنبثقة من برنامج التحول الوطني، ويتسق ذلك بشكل تام مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.