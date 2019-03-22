«العمل» تعلن تفاصيل توطين مهنة الصيدلة: نستهدف تحقيق نسبة 20%

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تفاصيل مبادرة توطين مهنة الصيدلة، في محاولة لرفع مشاركة الكوادر الوطنية.

وقالت وزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المبادرة تهدف إلى توطين الوظائف في مهنة الصيدلة؛ بناء على عدد الباحثين عن العمل من المؤهلين للمهنة، واستثمار جاذبيتها لزيادة نسبة التوطين في وظائفها، مشيرة إلى أنها تستهدف نسبة توطين تصل إلى 20%.

وتابعت الوزارة، أن المبادة ستُطبق على المنشآت التي يتجاوز عدد الصيادلة الوافدين فيها خمسة موظفين، ويستفيد منها الصيادلة السعوديون الباحثون عن عمل، والمنشآت التجارية، والخريجون الجدد، مشيرة إلى أن الأنشطة الاقتصادية المستهدفة تشمل أيضًا: وكلاء موزعي الأدوية وشركاتها ومصانعها، والمكاتب العلمية، والصيدليات.

وأكدت وزارة العمل، في بيان، أنها ستحفّز المنشآت المتجاوبة مع المبادرة، التي ستخدم الصيادلة السعوديين الباحثين عن العمل والخريجين الجدد، بإيجاد وظائف لهم لدى وكلاء الأدوية وموزعيها، وشركات الأدوية ومصانعها، والمكاتب العلمية، والصيدليات.

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كان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أمس الأول الثلاثاء، قد وقّع مذكرة تعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ لتوطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، ورفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو.

وقال الصندوق، في بيان له، إنّه سيتولى تقديم برنامج التدريب على رأس العمل «التمهير»، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات للمهن المستهدفة، إضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين؛ لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين.

و«تمهير» هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص؛ ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، وهو مُخصص للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، الذين لم يعملوا بأية وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

ويلزم توافر بعض الشروط في المتقدمين للبرنامج، تتمثل في أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية، إلى عدم تسجيل المتقدم على أية وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون ملتحقًا بأي عمل خلال هذه الفترة، وألا يكون قد استفاد من البرنامج سابقًا.

ويسهم البرنامج في إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة، وزيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها، ويقدم شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب المسار التدريبي اللازم، فضلًا عن تقديم حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.