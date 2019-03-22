حقيقة إغلاق غرف العمليات في أكبر مستشفيات محافظة جدة

2019-03-22

متابعات الخليج 365 - جدة

نفت صحة محافظة جدة في بيان صدر عنها أمس الخميس، ما تم تداوله من أخبار عن إغلاق غرف العمليات بمستشفى الملك فهد.

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وأكدت صحة جدة، في بيانها، أن العمل يجري بشكل اعتيادي بغرف العمليات، كما أنها تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وجاء ذلك على خلفية تداول أنباء عن إغلاق عدد من غرف العمليات بالمستشفى حتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب نقص أطباء التخدير.