فيديو.. لحظة سرقة لصين لمسن داخل محل تجاري

2019-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو، التقطته كاميرا مراقبة في محل تجاري لحظة تعرض رجل مسنّ للسرقة من قبل شخصين.

ورصد المقطع الرجل المسنّ وهو يسير داخل المتجر ويجر عربة تسوق عندما اقترب منه رجلان؛ اعترض أحدهما طريقه وبدأ الآخر في سرقته مستغلاً إلهاء زميله له.

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وتمكن اللصان من إفراغ جيوب المسنّ من متعلقاته الشخصية، في حين لم يشعر هو بما حدث له.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “متابعات الخليج 365“، بدقة تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول.