فيديو.. تعرف على تأثير مشاريع الرياض في مناخ المملكة

2019-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تنخفض درجة الحرارة من 2 إلى 5 درجات مئوية، بسبب مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وقال المسند خلال استضافته في برنامج يا هلا على روتانا خليجية، إن مشروع النهر الجاري يتمثل في معالجة مياه الصرف الصحي وهو بنك مفتوح لاستثمار المياه المستخدمة ويمكن أن نزرع بها الرياض والمحافظات التي بجانبها.

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وأضاف أن إطلاق مشروع الرياض آرت في مدينة الرياض يجعل منها متحفا عالميا مفتوحا ونستطيع أن نسميه قصة القرن 21.

وتابع المسند قائلا إن مشاريع الرياض الكبرى جاءت لتنهي العلاقة المتأزمة والعدائية بين البلديات والشجرة.