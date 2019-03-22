تجديد استمارة السيارة برقم الهوية إلكترونيا: خطوات تجديد الاستمارة عبر نظام ابشر

تجديد استمارة السيارة برقم الهوية، تعد من أهم الخدمات التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن من خلالها تجديد استمارة سيارتك بكل سهولة إلكترونياً، ومن جانبنا سوف نقوم بشرح طريقة تجديد استمارة السيارة برقم الهوية أسفل هذا المقال.

شروط تجديد استمارة السيارة برقم الهوية

ولكن قبل البدء في تجديد استمارة المركبة الخاصة بك يجب معرفة الشروط الواجب توفرها عند تجديد الاستمارة وهي كالتالي:-

يجب أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية (تأكد من صلاحية تأمين سيارتك).

أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

سداد رسوم تجديد الاستمارة وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف.

التأكد من سداد كافة المخالفات المرورية المسجلة عليك.

يجب ألا تقل صلاحية الاستمارة عن 6 شهور.

رابط تجديد استمارة السيارة برقم الهوية

بعد التأكد من إتمام الفحص الدوري وتسديد المخالفات المرورية وسداد رسوم التجديد يمكنك حينها اتباع الخطوات المرفقة أدناه لتجديد استمارة السيارة:-

قم بالدخول على موقع نظام أبشر.

ثم اختيار أبشر أفراد.

قم بكتابة (اسم المستخدم وكلمة المرور) بالإضافة إلى الرمز المرئي.

ثم الضغط على (تسجيل الدخول).

قم بكتابة الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية ثم تسجيل الدخول.

من خانة (خدمات المركبات) اضغط على (خدمات).

سيظهر لك خيار (تجديد رخصة السير) انقر عليها.

ستفتح لك صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.

حدد السيارة وأضغط على (تجديد استمارة المركبة).

بعد ذلك ستظهر لك صفحة بها كافة المعلومات للتأكيد.

بعد التأكد اضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على (تجديد الاستمارة).

ستظهر لك رسالة (تم تجديد الاستمارة بنجاح).

وهكذا قد تكون قمت بتجديد استمارة السيارة بنجاح.