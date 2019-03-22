الاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية عبر موقع شركة الاتصالات السعودية stc.com.sa

الاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية، خدمة توفرها شركة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية لجميع عملائهاـ، لتوفير الوقت والجهد لهم فقد فعلت خدمة الاستعلام عن فاتورة stc للعملاء المسجلين عبر الموقع فقط، ويمكن عبر تلك الخدمة معرفة تفاصيل فاتورة جوالك بالإضافة إلي فاتورة اشتراك الانترانت الخاصة بك، لنتعرف أكتر عن خدمة الاستعلام عن فواتير stc ورابط وطريقة الاستعلام الصحيحة.

الاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية

وجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء ربط حساباتهم برقم الهوية للسعوديين فقط، أنما لغير السعوديين فيتم ربط حسابهم برقم الإقامة، كما يمكن الاشتراك في تلك الخدمة برقم هوية العميل ورقم الجوال الخاص به، بعد ذلك تصبح عميلاً في خدمات stc، لنقوم الآن بشرح كيفية الاشتراك في خدماتي stc.

رابط الاشتراك والاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية



قم بالدخول على موقع شركة الاتصالات السعودية .

. بعد ذلك نقوم الضغط على زر (خدماتي – My stc ) .

بعد فتح صفحة خدماتي نقوم بالضغط على زر (سجل الآن) .

نقوم بإدخال رقم الجوال، يجب أن يكون رقم جوال صاحب رقم الهوية المسجل أو رقم الإقامة لأنه سيرسل له الرقم السري الخاص به في رسالة نصية (SMS ) .

ثم نكتب رقم الهوية المكون من10 أرقام , أو رقم الإقامة .

اسم المستخدم وهو ما سيقوم بالدخول به على خدمتي STC .

البريد الإلكتروني وهو ما سيتم الإرسال عليه في القائمة البريدية .

نقوم بوضع علامة على خيار (للتحويل للفاتورة الإلكترونية) .

في حال الرغبة في استقبال الرسائل نقوم بوضع علامة على خيار (الاشتراك في القائمة البريدية) .

ثم نحدد علامة صح على (أوافق على شروط وأحكام بوابة MySTC ) .

ثم نقوم بالضغط على زر (التالي) الموجود في اخر الصفحة .

بعد ذلك سيتم إرسال الرقم السري لحساب العميل في خدماتي STC، على رقم الجوال الذي تم إدخاله في بيانات التسجيل .

وهكذا يمكن للمستخدم الدخول إلي خدماتي stc من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر فقط.