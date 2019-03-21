شكرا لقرائتكم خبر عن «صعق كهربائي» يُصيب عاملا باكستانيا بحروق في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أُصيب عامل باكستاني اليوم (الخميس) بحروق من الدرجة الثالثة، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي نتج عن حريق اندلع في غرفة التحكم بمحطة كهرباء قرية المسيجيد التابعة لمحافظة بدر.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه تمت السيطرة على الحادث وإخراج العامل ونقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.