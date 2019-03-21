، وزير الداخلية يعزي "الغرير" وأسرته في وفاة والدته ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية تعازيه للعميد بحري عبدالله بن حمد الغرير وإخوانه في وفاة والدتهم رحمها الله.

وأعرب وزير الداخلية عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدتهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب العميد "الغرير" - باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرته- عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على تلك المشاعر النبيلة غير المستغربة، والتي كان لها الأثر الطيب في تخفيف مصابهم.