، السودان يستدعي السفير المصري على خلفية التنقيب على النفط في حلايب ،

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استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الخميس)، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية "فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية" على حد وصف الوزارة.
وأفادت بأن وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله عبر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالباً "بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب"، وفقا لـ"رويترز".
وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية، وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.
السودان يستدعي السفير المصري على خلفية التنقيب على النفط في حلايبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-21
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الخميس)، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية "فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية" على حد وصف الوزارة.
وأفادت بأن وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله عبر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالباً "بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب"، وفقا لـ"رويترز".
وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية، وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
08:19 PM
احتج على إعلان للتنقيب في مناطق بالبحر الأحمر
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الخميس)، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية "فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية" على حد وصف الوزارة.
وأفادت بأن وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله عبر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالباً "بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب"، وفقا لـ"رويترز".
وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية، وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.
، السودان يستدعي السفير المصري على خلفية التنقيب على النفط في حلايب ،
المصدر : الخليج 365
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