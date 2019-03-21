، أكاديمية محمد بن نايف تحتفل بتخريج ٥٢ ضابطاً بحرياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدورة استمرت 9 أشهر وتخللها العديد من البرامج التدريبية

احتفلت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، بتخريج ٥٢ ضابطاً بحرياً في دورة الدبلوم لأمن الحدود للضباط البحريين رقم (٤)، التى تهدف إلى تأهيل الضباط حديثي التخرج على مهام حرس الحدود الأمنية والبحرية.

ورعى قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، حفل التخرج بحضور عدد من ضباط الأكاديمية.

وأعرب اللواء "الغامدي" عن شكره لمدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، على دعمه اللامحدود للعملية التدريبية والتعليمية لعموم المرافق التعليمية بحرس الحدود، وللأكاديمية على وجه الخصوص، والذي ينعكس بالإيجاب على إتقان أداء مهام حرس الحدود المتعددة.

وبين اللواء "الغامدي" أن هذا البرنامج يُعد من أحد أهم البرامج التدريبية للضباط حديثي التخرج؛ لاحتوائه على العديد من البرامج والأنشطة اللامنهجية، التى تهدف إلى تأهيل الضباط والرفع من قدرتهم وكفاءتهم في تنفيذ مهام حرس الحدود؛ مما يجعلهم جاهزين للانضمام إلى زملائهم في الميدان لخدمة الوطن الغالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي، أن هذه الدورة استمرت لمدة تسعة أشهر تخللها العديد من البرامج التدريبية، واحتوت على عدد من الحقائب التدريبية في العلوم الأمنية، وأمن الحدود، والقانون الدولي العام والخاص، واللغات، والتحقيق، والاتصالات، والبحث والإنقاذ، والإسعافات الأولية، وإجراءات القبض والتفتيش وقواعد الاشتباك، وغيرها من الدورات التخصصية في العلوم البحرية.