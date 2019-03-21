، حافلة مدرسية تدهس طالبة بالصف الرابع الابتدائي ببيشة ،

- 1/2
- 2/2
ترقد الطالبة بشاير سعود القحطاني، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي في العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة؛ بعد تعرضها للدهس إثر سقوطها من الحافلة المدرسية التي تقلها لمنزلها وإصابتها بإصابات بالغة في الحوض وتستدعي حالتها النقل وبشكل عاجل لأحد المستشفيات المتخصصة لإنقاذها.
وقال عايض سريع القحطاني إن ابنة شقيقه "بشاير" تعرضت للدهس من الحافلة التي تقلها إلى منزلها بعد سقوطها منها أثتاء سيرها، مبينًا أن الشركة المسؤولة من المفترض أن يكون لديها تأمين لعلاج الطالبة في أي مستشفى متخصص وعلى حساب التأمين .
وأشار عم الطالبة أن والد بشاير حارس بنفس مدرسة ابنته، وأن وضعها الصحي يحتاج وبشكل عاجل للتدخل وإنقاذ حياتها بمركز متخصص جراء إصابتها في الحوض .
وأوضح المتحدث باسم تعليم بيشة، ناجي السبيعي، أنه تمت مباشرة الحالة، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة، وتلقت العناية الطبية اللازمة.
وتابع مدير تعليم بيشة، ومدير خدمات الطلاب، الحالة الصحية للطالبة، كما تابع مدير الخدمات للمستشفى حالة الطالبة الصحية، وزار مدير التعليم الطالبة صباح أمس الأربعاء، يرافقه عدد من المسؤولين بتعليم بيشة، ويتواصلان مع المشرف العام على مستشفى الملك عبد الله، فيما يتعلق بحالتها الصحية وإمكانية نقلها لمستشفى متقدم .
حافلة مدرسية تدهس طالبة بالصف الرابع الابتدائي ببيشةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-21
ترقد الطالبة بشاير سعود القحطاني، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي في العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة؛ بعد تعرضها للدهس إثر سقوطها من الحافلة المدرسية التي تقلها لمنزلها وإصابتها بإصابات بالغة في الحوض وتستدعي حالتها النقل وبشكل عاجل لأحد المستشفيات المتخصصة لإنقاذها.
وقال عايض سريع القحطاني إن ابنة شقيقه "بشاير" تعرضت للدهس من الحافلة التي تقلها إلى منزلها بعد سقوطها منها أثتاء سيرها، مبينًا أن الشركة المسؤولة من المفترض أن يكون لديها تأمين لعلاج الطالبة في أي مستشفى متخصص وعلى حساب التأمين .
وأشار عم الطالبة أن والد بشاير حارس بنفس مدرسة ابنته، وأن وضعها الصحي يحتاج وبشكل عاجل للتدخل وإنقاذ حياتها بمركز متخصص جراء إصابتها في الحوض .
وأوضح المتحدث باسم تعليم بيشة، ناجي السبيعي، أنه تمت مباشرة الحالة، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة، وتلقت العناية الطبية اللازمة.
وتابع مدير تعليم بيشة، ومدير خدمات الطلاب، الحالة الصحية للطالبة، كما تابع مدير الخدمات للمستشفى حالة الطالبة الصحية، وزار مدير التعليم الطالبة صباح أمس الأربعاء، يرافقه عدد من المسؤولين بتعليم بيشة، ويتواصلان مع المشرف العام على مستشفى الملك عبد الله، فيما يتعلق بحالتها الصحية وإمكانية نقلها لمستشفى متقدم .
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
08:03 PM
ذووها يطالبون بإنقاذ حياتها ونقلها لمستشفى متخصص
ترقد الطالبة بشاير سعود القحطاني، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي في العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة؛ بعد تعرضها للدهس إثر سقوطها من الحافلة المدرسية التي تقلها لمنزلها وإصابتها بإصابات بالغة في الحوض وتستدعي حالتها النقل وبشكل عاجل لأحد المستشفيات المتخصصة لإنقاذها.
وقال عايض سريع القحطاني إن ابنة شقيقه "بشاير" تعرضت للدهس من الحافلة التي تقلها إلى منزلها بعد سقوطها منها أثتاء سيرها، مبينًا أن الشركة المسؤولة من المفترض أن يكون لديها تأمين لعلاج الطالبة في أي مستشفى متخصص وعلى حساب التأمين .
وأشار عم الطالبة أن والد بشاير حارس بنفس مدرسة ابنته، وأن وضعها الصحي يحتاج وبشكل عاجل للتدخل وإنقاذ حياتها بمركز متخصص جراء إصابتها في الحوض .
وأوضح المتحدث باسم تعليم بيشة، ناجي السبيعي، أنه تمت مباشرة الحالة، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة، وتلقت العناية الطبية اللازمة.
وتابع مدير تعليم بيشة، ومدير خدمات الطلاب، الحالة الصحية للطالبة، كما تابع مدير الخدمات للمستشفى حالة الطالبة الصحية، وزار مدير التعليم الطالبة صباح أمس الأربعاء، يرافقه عدد من المسؤولين بتعليم بيشة، ويتواصلان مع المشرف العام على مستشفى الملك عبد الله، فيما يتعلق بحالتها الصحية وإمكانية نقلها لمستشفى متقدم .
، حافلة مدرسية تدهس طالبة بالصف الرابع الابتدائي ببيشة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حافلة مدرسية تدهس طالبة بالصف الرابع الابتدائي ببيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.