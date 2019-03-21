، حافلة مدرسية تدهس طالبة بالصف الرابع الابتدائي ببيشة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذووها يطالبون بإنقاذ حياتها ونقلها لمستشفى متخصص‎

ترقد الطالبة بشاير سعود القحطاني، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي في العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة؛ بعد تعرضها للدهس إثر سقوطها من الحافلة المدرسية التي تقلها لمنزلها وإصابتها بإصابات بالغة في الحوض وتستدعي حالتها النقل وبشكل عاجل لأحد المستشفيات المتخصصة لإنقاذها.

وقال عايض سريع القحطاني إن ابنة شقيقه "بشاير" تعرضت للدهس من الحافلة التي تقلها إلى منزلها بعد سقوطها منها أثتاء سيرها، مبينًا أن الشركة المسؤولة من المفترض أن يكون لديها تأمين لعلاج الطالبة في أي مستشفى متخصص وعلى حساب التأمين .

وأشار عم الطالبة أن والد بشاير حارس بنفس مدرسة ابنته، وأن وضعها الصحي يحتاج وبشكل عاجل للتدخل وإنقاذ حياتها بمركز متخصص جراء إصابتها في الحوض .

وأوضح المتحدث باسم تعليم بيشة، ناجي السبيعي، أنه تمت مباشرة الحالة، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة، وتلقت العناية الطبية اللازمة.

وتابع مدير تعليم بيشة، ومدير خدمات الطلاب، الحالة الصحية للطالبة، كما تابع مدير الخدمات للمستشفى حالة الطالبة الصحية، وزار مدير التعليم الطالبة صباح أمس الأربعاء، يرافقه عدد من المسؤولين بتعليم بيشة، ويتواصلان مع المشرف العام على مستشفى الملك عبد الله، فيما يتعلق بحالتها الصحية وإمكانية نقلها لمستشفى متقدم .